Kein Wort der Entschuldigung für Enis Murati

Heute (19 Uhr, Volksbank-Arena, kein Publikum) empfangen die Gmundner Basket Swans im OÖ.-Derby die Flyers aus Wels. Während die Schwäne auf der Erfolgsschiene dahinfahren (neun Ligasiege in Folge), mussten die Welser zuletzt ein 70:77 gegen Kapfenberg hinnehmen.

"Wir haben die große Chance, Platz eins zu bewahren", sagt Swans-Sprecher Harald Stelzer, der bereits in Richtung Viertelfinale blickt. "Wir haben noch drei Spiele vor uns und im Prinzip eine Niederlage frei. Wir spielen am Wochenende noch in Klosterneuburg, aber der Showdown wird auf jeden Fall das Heimspiel gegen Kapfenberg am Mittwoch nächster Woche sein. Darauf kommt es an. Aber wenn wir einen Sieg gegen Wels mitnehmen könnten, wäre es leichter."

Swans-Kapitän Enis Murati, der im Heimmatch gegen Oberwart vergangenen Donnerstag von Quincy Diggs brutalst gefoult wurde und dabei einen Riss des Augenlids davontrug, fällt für die nächste Zeit aus.

Muratis gespaltenes Augenlid musste von den Ärzten zugenäht werden, um dem angeschlagenen, blutunterlaufenen Sehorgan Ruhe zu verschaffen. "In neun Tagen bekommt er die Nähte raus", sagt Swans-Sprecher Harald Stelzer. "Aber bis dahin kann er sportlich gar nichts tun. Wir hoffen, dass er bis zum Playoff-Start in 14 Tagen zur Verfügung stehen kann."

Verursacher Quincy Diggs aus Oberwart fand bisher keinerlei Worte der Entschuldigung, zumal Enis Muratis Augenlicht aufgrund der schweren Verletzung auf längere Sicht gefährdet ist. Stattdessen meinte der US-Amerikaner sogar, auf den sogenannten "sozialen" Medien Gemeinheiten gegen den Swans-Kapitän austeilen zu müssen. "Eine Täter-Opfer-Umkehr", sagt Stelzer. "Und man kann aus ärztlicher Sicht immer noch nicht ausschließen, dass dieses Foul Folgeschäden für Enis nach sich zieht." (gs)