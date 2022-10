Morgen um 17.30 Uhr wird im Raiffeisen Sportpark in Gmunden das erste Heimspiel der OCS Swans in der Basketball-Superliga angepfiffen. Gegner im Oberösterreich-Derby sind die Flyers aus Wels. Im ersten Spiel der Meisterschaft – gleichzeitig das Duell um den Supercup – besiegten die Gmundner Schwäne ja bekanntlich Meister Vienna 95:92 und holten so ihren bereits 20. Titel. "Jetzt müssen wir diese Leistung bestätigen", sagt Swans-Finanzchef Harald Stelzer.