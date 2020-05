Kein Oldtimer-Grand-Prix: "Alles auf den Kopf gestellt"

Wie bereits im Sportteil der OÖNachrichten berichtet, muss der für Anfang September geplante Oldtimer-Grand-Prix in Schwanenstadt, an dem bereits weltberühmte frühere Motorrad-WM-Stars wie Freddie Spencer, Rolf Biland oder Giacomo Agostini teilnahmen, wegen der Corona-Krise auf das kommende Jahr verschoben werden. Für den Veranstalterverein, die Motorsportvereinigung Schwanenstadt, ist die heurige Absage der Traditionsveranstaltung naturgemäß ein herber Schlag, wie auch MSV-Präsident Peter Aicher sagt.

Salzkammergut-Nachrichten: Herr Präsident, wie geht es Ihnen angesichts der Verschiebung um ein Jahr?

Peter Aicher: Eigentlich wären wir jetzt in der Intensivphase der Vorbereitung für unseren 12. Oldtimer-Grand-Prix am 5. und 6. September. Leider ist heuer in Österreich alles auf den Kopf gestellt. Alle Veranstaltungen sind bis auf Widerruf abgesagt oder müssen verschoben werden. Die Behörden, die wir kontaktiert haben und die wir für die Genehmigung unbedingt brauchen, konnten uns zu einigen Fragen nur vage oder keine Antworten geben, wie wir diese große Veranstaltung im Herbst durchführen könnten.

Aber Sie konstatieren aus den aktuellen Gegebenheiten: Eine Absage für heuer und die sich daraus ergebende Verschiebung auf das kommende Jahr sind unabdingbar?

Wir von der MSV Schwanenstadt haben es uns auch nicht leicht gemacht und sind aus dieser unsicheren Sache heraus und mit dem finanziellen Risiko, das wir hätten, wenn wir diese Veranstaltung erst kurzfristig absagen, zu dem Beschluss gekommen, dass wir den Oldtimer-Grand-Prix vom Herbst 2020 auf den Herbst 2021 verschieben werden.

Gibt es schon ein genaues Datum dafür?

Hier muss noch ein Termin gefunden werden, aber wir möchten diese Veranstaltung wieder unbedingt Anfang September über die Bühne bringen.

2020 fällt flach, was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Dass wir Motorsportfreunde uns bei verschiedenen Veranstaltungen und natürlich spätestens bei unserem 12. Oldtimer-Grand-Prix Anfang September 2021 wieder sehen.

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at