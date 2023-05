Kein Hobby, sondern eine Leidenschaft

Gottfried Sager in seinen Räumlichkeiten – einer Galerie, in der man die wunderbarsten Dinge kaufen kann

Der Leerstand mehrerer Geschäftslokale in der Innenstadt war und ist in Gmunden Gesprächsthema. Doch nach und nach bessert sich die Lage, auch dank Idealisten wie Gottfried Sager. Der seit kurzem 53-Jährige hat seine Schwanthaler Galerie von der Thomas-Schwanthaler-Gasse 3 in die lange leer stehenden Räumlichkeiten der früher hier befindlichen Parfümerie Marionnaud in der Theatergasse 4 übersiedelt.