Kein gutes Wochenende für Laakirchens Faustball

Für die beiden Faustballteams der ASKÖ Laakirchen Papier war das vergangene Wochenende kein gutes. Denn Laakirchens Damen, gemeinhin als Paper-Girls bekannt, mussten sich nach fünf Finalteilnahmen in der Halle in dieser Saison mit dem vergleichsweise enttäuschenden fünften Rang begnügen.

In der Schlussrunde der 1. Hallenbundesliga gab es zwar einen 3:1-Sieg gegen ASKÖ Seekirchen zu feiern, doch dieser war angesichts der darauffolgenden 0:3-Niederlage gegen FBC Linz AG für die Müllehner-Schützlinge zu wenig, um ins so ersehnte Finalturnier um den Meistertitel einzuziehen. Nach einer durchwachsenen Saison landeten die Paper-Girls im Endklassement auf Rang fünf.

Noch trauriger sind die Männer, die in der 2. Hallenbundesliga antraten. In der letzten Spielrunde mussten sich die Laakirchner den Tigers Vöcklabruck 2 mit 1:3 geschlagen geben, landeten aber den überraschenden 3:1-Erfolg gegen Union Schwanenstadt. Damit blieb für Laakirchen im Endklassement nur Rang elf unter insgesamt zwölf Teams, was am Ende den Abstieg in die 1. Landesliga bedeutet.

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut Gary Sperrer

