Senkung des Schutzstatus des Wolfes: "Kein Freifahrtschein" für Abschüsse

Der strenge Schutzstatus von Wölfen in der Europäischen Union soll herabgestuft werden, gab die EU-Kommission gestern bekannt. Welchen Schutz die Raubtiere künftig genau genießen, war gestern noch unklar. Jedenfalls sehen sich die VP-Mitglieder in der österreichischen Bundesregierung in ihrer Position bestätigt.