Kein Feuerwerk in Gmunden, laute Salven in Ischl

Noch vor wenigen Jahren wurde in Gmunden das neue Jahr mit einem großen Feuerwerk auf dem Rathausplatz eingeläutet. Auf dieses Feuerwerk verzichtet die Stadt seit 2019 und verbietet heuer auch das private Abschießen von Feuerwerkskörpern ab der Klasse F2 (Schweizerkracher, Raketen, Batterie-Feuerwerke) im gesamten Stadtgebiet. Nur harmlose Artikel der Klasse F1 (Wunderkerzen, Knallerbsen, Tischfeuerwerke), die auch an Jugendliche ab zwölf Jahren verkauft werden dürfen, sind zulässig. Im vergangenen Jahr verlief die Silvesternacht in der Traunseestadt – abgesehen von einigen widerrechtlich abgeschossenen Raketen – relativ ruhig.

In Bad Ischl wiederum wird es auch in der heutigen Nacht laut werden. Bereits seit 1987 verabschieden die Ischler Prangerschützen zum Jahreswechsel das alte Jahr und wünschen Glück und Gesundheit für das neue. Beim Altjahrschießen nehmen die Schützen um 14 Uhr Aufstellung auf der Esplanade, um dann in verschiedenen Versionen ihre lautstarken Salven abzugeben. Zuvor gibt es von 12 bis 13 Uhr ein sogenanntes Sternschießen. Dabei wird an verschiedenen Standorten in und rund um Bad Ischl geschossen.