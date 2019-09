Katzenschwemme, Spendenfrage und ein glückliches Ende für Otter Oscar

Katzenbesitzer und die gesetzlich vorgeschriebene Kastrationspflicht… Noch immer nicht halten sich viele Katzenfreunde und Halter der schnurrenden Zeitgenossen an die Regeln. "Solange Menschen nicht kapieren, dass Tiere fühlende Lebewesen sind und die gesetzliche Kastrationspflicht nicht einhalten, wird die Not der Streuner niemals enden", sagt Katharina Jelinek, Obfrau des Frankenburger Tierschutzvereins Tierseelenhoffnung, und appelliert an die Spendenfreudigkeit der Leserschaft. Es gehe um die Bereitstellung finanzieller Mittel für einen Ausbau von Katzenzimmern mit Außengehege und einer größeren Quarantänestation von insgesamt 70 Quadratmetern. "Alleine in den letzten Wochen fanden 16 junge Katzen bei uns Zuflucht, und das ist leider erst der Anfang", so die verzweifelte Jelinek. "Unsere Neuzugänge an Katzen sind unendlich, von jung bis alt, ausgesetzt, wild geboren oder verunfallt, die Tierarztkosten immens."

Wer spenden möchte: gerne an das Konto des TSV Tierseelenhoffnung, Raiba Frankenburg, IBAN: AT51 3471 0000 0502 2728. Infos auch unter www.tierseelenhoffnung.at

Von dehydriert zu kräftig

Aufatmen gibt es unterdessen in Sachen Oscar. Zwei Wochen lang umsorgten Tierpfleger des Assisi-Hofes in Frankenburg das zugelaufene Fischotter-Baby rund um die Uhr. Am 15. August war das Jungtier einer Wandergruppe aufgefallen, die die Tierrettung des Österreichischen Tierschutzvereines kontaktierte. Mit medizinischer Versorgung und 24-Stunden-Beobachtung konnte sich Oscar von einem stark ausgehungerten und dehydrierten Jungtier ohne Mutter und Geschwister zu einem kräftigen Fischotter-Baby entwickeln. "Wir schätzen Oscars Alter auf fünf Wochen", sagt Assisihof-Leiterin Ulrike Weinberger. "Mittlerweile hat er sein Naturelement Wasser lieben gelernt."

Einmal mehr betonen die Tierpfleger der Tierrettung des Österreichischen Tierschutzvereines wie wichtig und hilfreich es ist, Augen und Ohren offen zu halten, um im Zweifelsfall immer die Tierrettung zu rufen: "Zutrauliche Wildtiere brauchen meistens Hilfe." Info: www.tierschutzverein.at

