Karten verraten, ob ein Mann passt

Morgen startet eine neue Folge von "Alles Liebe" bei ATV (21.20 Uhr). Bei der Auftaktsendung ist mit der 42-jährigen Bernadette eine Frankenburgerin mit dabei.

Fernsehmacher Andreas Mannsberger besucht Alleinstehende zu Hause und erkundet ihre Wünsche und Sehnsüchte. Die einsamen Herzen teilen ihre Erwartungen und bisherigen Erfahrungen in Sachen Liebe mit den Zusehern und hoffen, über die TV-Sendung den Partner fürs Leben zu finden.

Einen möglichen Partner will Bernadette (42) aus Frankenburg ganz speziell überprüfen: Die Zugführerin ist leidenschaftliche Kartenlegerin. Ob ein möglicher Partner für sie überhaupt infrage kommt, müssen die Karten sagen.

Sie sucht einen selbstsicheren, ehrlichen, treuen Mann, der größer und älter ist als sie. Blondes Haar und blaue Augen kommen für sie nicht infrage. Wie lange dauert es, bis sie einen Menschen durchschaut? "Aufgrund meiner Gabe des Kartenlegens ist das immer relativ gut gegangen. Ich habe immer innerhalb eines Jahres gemerkt, was nicht passt." Was verraten die Karten? "Na ja, ob er mit anderen Frauen Kontakt hat, ob er verheiratet ist, das war ja auch schon manchmal der Fall. Ob er ehrlich oder treu ist. Also alle grundlegenden Sachen, die eine Beziehung ausmachen."