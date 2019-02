Karrieresprung für Wienroither

FRANKENBURG. ÖFB-Internationale aus Frankenburg steigt bei Hoffenheim auf.

Laura Wienroither (20) wird "befördert". Bild: GEPA

Ein echter Sprung in ihrer Karriere als Fußballerin gelang der aus Frankenburg stammenden Laura Wienroither: Die 20-jährige Nationalspielerin wird ab der Frühjahrsmeisterschaft in den Kader der "ersten" Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim aufgenommen. Die 20-Jährige war im Sommer des Vorjahres vom SKN St. Pölten nach Deutschland gewechselt und hatte sich im vergangenen Herbst mit ihren Leistungen in der Defensive bei TSG Hoffenheim II in der 2. Bundesliga für eine Verwendung beim Tabellenfünften der 1. deutschen Bundesliga empfohlen.

