Karl Staudinger wurde Ehrenbürger

Nach einstimmigen Beschluss des Gemeinderates wurde Schwanenstadts Altbürgermeister Karl Staudinger die Ehrenbürgerschaft verliehen.

Staudinger, der 26 Jahre lang Bürgermeister war und sein Amt 2021 zurücklegte, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten auf vielfache Weise um seine Heimatstadt verdient gemacht. Bevor er 1995 Stadtoberhaupt wurde, hatte er bereits jahrelang als Gemeinderat (ab 1979), Ausschussobmann (ab 1979), 1. Vizebürgermeister (ab 1991) mitgewirkt und mitgestaltet. Die umgesetzten Projekte während seiner 26jährigen Amtszeit sind zahllos: Errichtung der Umfahrungsstraße, Bau von Sport- und Kulturstätten, Schul- und Kindergartenbau, das Thema Nachhaltigkeit, das neue Alten- und Pflegeheim, u.v.m.

Staudinger war auch über die Gemeindegrenzen in zahlreichen Gremien in wichtigen und entscheidenden Positionen aktiv (Sozialhilfeverband, Bezirksabfallverband, Reinhalteverband, Gemeindebund usw.) und auch in zahlreichen Vereinen ehrenamtlicher Funktionär.

Karl Staudinger trat im Jahr 1963 als Gemeindepraktikant bei der Stadtgemeinde Schwanenstadt ein und sammelte dort in mehreren Abteilungen Erfahrungen. 1968 wurde er Gemeindebeamter und blieb dies bis 1. Jänner 2010. Davon war er 28 Jahre lang Leiter der Finanzabteilung und hat immer schon die Geschicke der Stadtgemeinde mitbestimmt.



Bereits zu seinem 50.Geburtstag im Jahre 1998 wurde Staudinger der Ehrenring der Stadt verliehen.