Karfreitagsdebatte: Bürgermeister warten noch ab

SALZKAMMERGUT. Zwei von drei Stadtgemeinde-Oberhäuptern in der Salzkammergut-Region haben noch nicht entschieden.

Die mittlerweile in eine Art Kasperltheater ausgeartete Debatte über einen freien Karfreitag für alle oder einen halbfreien für nicht alle – oder doch für alle einen gar nicht freien Karfreitag oder einen Karfreitag als persönlichen Feiertag (die Liste könnte endlos fortgesetzt werden) findet nach wie vor kein Ende. In den drei größten Stadtgemeinden der Salzkammergut-Region gibt es vonseiten der Bürgermeister unterschiedliche Zugangsweisen.

"Wir bekennen uns zur Demokratie und handeln so, wie es nun gesetzlich vorgesehen ist", sagt dazu Stefan Krapf (VP), Bürgermeister von Gmunden. "Das Ganze ist eine Entscheidung von Bundesregierung und Nationalrat, und für mich als Demokraten sind diese Beschlüsse zur Kenntnis zu nehmen. Wir hier in der Stadtgemeinde Gmunden richten uns danach." In Vöcklabruck sei das Ganze noch nicht ausgeredet, sagt Stadtoberhaupt Herbert Brunsteiner (VP). Und in Bad Ischl wird ebenfalls noch abgewartet, wie SP-Bürgermeister Hannes Heide sagt: "Wir schauen uns das auch noch einmal genau an. Aber mir ist eines wichtig: Der Protestantismus hat im Salzkammergut, vor allem im inneren Salzkammergut, seit Jahrhunderten eine große Rolle gespielt. Und ich hätte gerne – obwohl ich kein Protestant bin – eine sinnvolle Lösung dieser Frage. Historisch gesehen ist die Bedeutung der Protestanten bei uns eine sehr große."

