Kaniak fordert Abschiebung von kriminellen Asylwerbern

Nach dem jüngsten Vorfall von gefährlicher Drohung durch einen Asylwerber in Timelkam fordert der aus Schörfling stammende Nationalratsabgeordnete und Bezirksparteiobmann der FPÖ Vöcklabruck, Gerhard Kaniak, ein konsequentes Vorgehen gegen kriminelle Flüchtlinge.

"Es kann nicht sein, dass unter dem Deckmantel der Asylbedürftigkeit Gesetzesbruch, Gewalt und Drohungen akzeptiert werden", so Kaniak in einer Aussendung. "Kriminelle Asylwerber verwirken ihr Schutzrecht und sollten ehestmöglich abgeschoben werden." Zudem würden die Probleme mit gewaltbereiten Migranten und Asylwerbern immer weiter zunehmen, nicht nur in den Asylunterkünften in Timelkam und im Erstaufnahmezentrum Thalham bei St. Georgen/Attergau, sondern auch in den Gesundheitseinrichtungen wie dem Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck. Die FPÖ hat laut Kaniak einen Gesetzesantrag im Parlament eingebracht. Demzufolge sollen Patienten, die gegenüber dem medizinischen Personal gewalttätig werden, die Kosten ihrer Behandlungen persönlich tragen müssen.