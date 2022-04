Der diesjährige Narzissenfestsonntag am 29. Mai findet erstmalig an einem einzigen Austragungsort statt, nämlich in Altaussee. Dazu werden traditionell wieder Narzissenhoheiten gesucht. Kandidatinnen im Alter von 18 bis 30 Jahren haben noch bis 30. April die Gelegenheit, ihre Bewerbung abzugeben – am besten per E-Mail an mail@narzissenfest.at oder auf der Website unter www.narzissenfest.at.