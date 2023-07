Kampf gegen das Wegwerfen von Tschickstummeln

Der Bezirksabfallverband (BAV) Gmunden hat weggeworfenen Zigarettenstummeln den Kampf angesagt. Unterstützt wird er dabei von den Naturfreunden im Bezirk. Mit kleinen, wiederverwendbaren Taschen-Aschenbechern, die bei beliebten Ausflugszielen im Salzkammergut aufliegen, gibt man Rauchern die Möglichkeit, ihre Stummel mitzunehmen und sie ordentlich zu entsorgen.

„Einfach in der Natur weggeworfene Stummel sehen nicht nur hässlich aus“, sagt Fritz Steindl, BAV-Obmann und Bürgermeister von Gschwandt. „Es dauert auch mehrere Jahre, bis sie verrottet sind. In dieser Zeit gelangen die Schadstoffe aus dem Filter in Böden und Gewässer.“

Hier liegen die Taschen-Aschenbecher auf:

Altmünster : Solarbad

: Solarbad Bad Ischl : Parkbad

: Parkbad Ebensee : Freizeitanlage Rindbach, Jausenstation Offensee, Feuerkogel Seilbahn

: Freizeitanlage Rindbach, Jausenstation Offensee, Feuerkogel Seilbahn Gmunden : Seebahnhof, Weyer, Lehenaufsatz, Strandbad

: Seebahnhof, Weyer, Lehenaufsatz, Strandbad Grünau : Freibad, Cumberland Wildpark

: Freibad, Cumberland Wildpark St. Konrad : Badesee

: Badesee Traunkirchen : Buffet Bräuwiese, Sonnsteinhütte

: Buffet Bräuwiese, Sonnsteinhütte Naturfreunde-Schutzhütten: Traunsteinhaus, s’Mittereckerstüberl Ebensee, Hochkogelhaus, Wiesberghaus, Raschberghütte

