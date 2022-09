Kammersee-Hausherren triumphieren bei Soling-EM

20 Jahre nach dem Europameistertitel von Ehrenpräsident Carl Auteried erhält der Segelclub Kammersee (SCK) mit Florian Felzmann, Michael Felzmann und Stephan Beurle erneut einen Soling-Europameister. Die heimische Crew sicherte ihre hauchdünne Führung ins Ziel. Am letzten EM-Tag blieb der Wind aus und es konnte keine Wettfahrt gestartet werden. Der SCK hatte sich die Europameisterschaft zum 60. Geburtstag geschenkt.

Dabei hat zu Beginn das ungarische Team von Sandor Varjas wie der sichere Sieger ausgesehen. Die Magyaren führten zur Halbzeit mit den Wettfahrtplätzen zwei, eins, eins und eins. Florian Felzmann und sein Team konterten jedoch in den Wettfahrten fünf und sechs mit zwei ersten Plätzen und setzten sich damit an die Spitze. Am Freitag segelten sie mit einem vierten und dritten Platz solide an die Spitze. Die Ungarn riskierten mehr und rutschten um einen Punkt zurück.

Im Schatten dieser beiden Teams segelten Christian Spießberger, Gerhard Schlipfinger und Max Reisinger (alle SV Altmünster" relativ unbemerkt auf Platz drei und lagen nur noch knapp hinter den Führenden: Die ersten drei Teams waren nur durch vier Punkte (vier Plätze) voneinander getrennt. Hätte am Samstag eine Wettfahrt starten können, wäre wohl bei der Soling-Europameisterschaft 2022 alles offen gewesen. Am letzten Tag blieb der Wind aus und der knappe Zwischenstand von Freitag entspricht somit dem Endergebnis.