Kammerer Lagerhaus bleibt, wo es ist

SCHÖRFLING AM ATTERSEE. Geplant ist ein modernes Gebäude am alten Standort – der Altbau wird abgerissen.

So soll der Neubau des Lagerhauses in Kammer am Attersee aussehen. Der Standort bleibt wie gehabt nahe dem früheren Bahnhofsgelände. Bild: Lagerhaus

In den Medien und in der Bevölkerung wird seit längerem darüber spekuliert, ob das Lagerhaus im Schörflinger Ortsteil Kammer möglicherweise an der Umfahrungsstraße in einer grünen Wiese neu gebaut werden könnte, was der Wunsch von Bürgermeister Gerhard Gründl (SP) wäre. Doch Norbert Hochrainer, Geschäftsführer der Lagerhausgenossenschaft Vöcklabruck, stellt gegenüber den Salzkammergut-Nachrichten klar: Es wird zu keiner Übersiedlung kommen. Der geplante Neubau wird dort errichtet, wo sich derzeit das bisherige, alteingesessene Lagerhaus befindet: neben dem früheren Kammerer Bahnhof.

Gründl plädiert hingegen für eine Neuerrichtung an anderer Stelle, um die dabei frei werdende Fläche einer touristischen Nutzung zuführen zu können: "Ich weiß ja nicht, warum diese ganze Geschichte jetzt wieder aufgeflammt ist." Die Fläche an der Umfahrung würde einzig für das Lagerhaus gewidmet werden und für sonst niemanden. Falls das Lagerhaus dorthin käme, würde die Marktgemeinde Schörfling die Fläche entsprechend umwidmen, sagt Gründl, "und falls das Lagerhaus nicht dorthin kommt, wird es nicht gewidmet". Was ihm am liebsten wäre, so Gründl, wäre eine touristische Nutzung des Areals. "Aber mit Öffentlichkeitszugang. Es muss der Weg dort erhalten bleiben, und dass die Leute hineingehen und den Wellnessbereich nützen können." Es ginge ihm darum, betont der Bürgermeister, dass dort nicht etwas hinkomme, was später einmal bloß für Zweitwohnbesitzer entstehen würde.

Problem bei Hochwasser

Was in einem kürzlich gezeigten Bericht von ORF OÖ. nicht herausgekommen sei, so Lagerhaus-Geschäftsführer Hochrainer: "Dort wo der Bürgermeister glaubt, dass wir hinbauen sollen, hätten wir bei Hochwasser ein Problem. Bei Starkregen steht an dieser Stelle immer das Wasser." Der Lagerhaus-Chef stellt zudem die persönliche Frage: "Was haben die Schörflinger von einem Hotel dort? Wenn ich ein Schörflinger wäre, würde ich zur Gemeinde sagen: Macht mir doch dort einen schönen Park hin mit einem Badezugang." Dies wäre ein traumhaftes Naherholungsgebiet für die Einheimischen, ist Hochrainer überzeugt. Man müsse nämlich festhalten, was dereinst in Weyregg mit dem Lehrerheim passierte, als ein privater Investor dieses kaufte und für die Öffentlichkeit sperrte. Und falls derlei am Kammerer Areal passiere, hätten die Schörflinger "genau gar nichts" davon, sagt Hochrainer.

Als Immobilieninvestor dahinter steckt der von Hochrainer erwähnte Welser Anton Kammerstätter, der eben vor Jahren das Weyregger Lehrerheim kaufte. In Schörfling kursiert die Angst, dass er so wie in der Nachbargemeinde agieren könnte: kaufen, für die Öffentlichkeit schließen, das Haus nur für "Freunde" öffnen. Gründl versucht zu beruhigen: "Wir müssen das als Gemeinde so festlegen, dass das auch ein Hotel ist, statt dass es in ein oder zwei Jahren keines mehr ist. Das soll ein Hotel sein, das wirklich ein Hotel ist – und nicht dass dann Teile um Teile wegkommen, und dann sind nur noch Wohnungen dort." So etwas werde die Gemeinde Schörfling zu verhindern wissen. Gründls Einschub: "Aber ich möchte nichts vorwegnehmen."

Hochrainer: "Unser derzeitiger Standort ist vom Einzugsgebiet super. Er ist verkehrstechnisch sehr gut zu erreichen. Wir liegen mitten auf der Hauptstraße, und wir bedienen eine Nahversorgerfunktion und haben ein gutes Einzugsgebiet."

