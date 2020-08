Die gestrige Pressekonferenz in Bad Ischl unter dem Titel "Sisi kehrt heim in ihr Marmorschlössl" (siehe den Bericht im heutigen OÖN-Kulturteil) gibt Gelegenheit, einen Blick darauf zu werfen, wer die Bad Ischl liebende und am Genfer See ermordete österreichische Kaiserin bayerischer Abstammung tatsächlich war.