Kaineder warnt vor illegalen Müllsammlungen

Mit Flugzetteln wird aktuell im Bezirk Vöcklabruck in Wohnsiedlungen damit geworben, dass eine "ungarische Familie" alles mitnehme, was nicht gebraucht werde. Abgebildet sind viele Gegenstände wie Fahrrad, Kaffeemaschine, Reifen oder Rasenmäher. Umwelt-Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) warnt vor dieser illegalen Vorgehensweise. "Lassen Sie sich nicht von derartigen Angeboten verführen!" Oft würden nur gut verwertbare Stücke mitgenommen und der Rest liegengelassen.

Laut Abfallwirtschaftsgesetz dürfen Abfälle nur an befugte Sammler übergeben werden. Das gilt natürlich auch für den Sperrmüll. Abfallsammler und Besitzer, die ohne Bewilligung nicht gefährliche Abfälle sammeln oder übergeben, droht eine Geldstrafe in der Höhe von 450 bis 8400 Euro. Sperrmüll ist Haushaltsabfall und muss laut Gesetz an die Gemeinde übergeben werden.

Landesrat Kaineder stellt klar: "Wir haben in Oberösterreich eine bestens funktionierende Abfallwirtschaft und Kreislaufwirtschaft. Unsere 179 Altstoffsammelzentren mit ihren 700 Umweltprofis sorgen für die Verwertung von jährlich mehr als 300.000 Tonnen sortenrein gesammelten Altstoffen." Kaineder verweist in diesem Zusammenhang auch darauf, dass der Reparaturbonus des Klimaschutzministeriums am 25. September wiederkommen wird und damit defekten Elektrogeräten neues Leben eingehaucht werden soll.

