Kälteeinbruch verhindert Polit-Kundgebung

GMUNDEN. Am Samstag wollten die SPÖ und die Grünen am Gmundner Rathausplatz eigentlich die (vorläufige) Verbannung der Autos feiern. Jetzt warten sie auf besseres Wetter.

Der Rathausplatz in Gmunden ist wieder autofrei. Zumindest vorerst. Bild: ebra

Seit 1. Mai ist der Gmundner Rathausplatz wieder autofrei und eine Fußgängerzone. Das wollten SPÖ und Grüne am Samstag mit einem Fest auf Gmundens Piazza eigentlich feiern. Doch das Wetter macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. „Bei Regen und eisiger Kälte wäre wohl niemand gekommen“, sagt SPÖ-Fraktionsobmann Helmuth Hochegger. „Wir verschieben das Fest deshalb.“

Die Party sollte eigentlich eine politische Kundgebung sein. Beide Parteien fordern mit Nachdruck, dass der Rathausplatz ein für alle Mal autofrei bleibt. Auch nach seiner Neugestaltung, die im kommenden Jahr beginnen soll. Sie berufen sich unter anderem auf ein Bürgerbeteiligungsverfahren, bei dem sich herausstellte, dass ein autofreier Rathausplatz der deutlichste Wunsch der Bevölkerung ist.

In der ÖVP, der FPÖ und der Bürgerliste BIG werden sich deshalb wegen des schlechten Wetters einige Vertreter die Hände reiben. Denn in allen diesen Parteien gibt es Stimmen, die fordern, dass ab 2021 auch am neu gestalteten Rathausplatz wieder Autos parken dürfen. Aus Sicht von ÖVP-Bürgermeister Krapf hat sich die Kurzparkzone in den vergangenen Monaten bewährt und auch die Bevölkerung überzeugt. Dass viele Innenstadtkaufleute und Gastronomen ebenfalls für den Parkplatz vor dem Rathaus sind, versteht sich von selbst.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema