Kabel beschädigt: Teile von Ebensee bis Dienstag ohne Strom

Montagvormittag gingen in Ebensee die Lichter aus: Bei Bohrarbeiten am Damm des zukünftigen Pumpspeicherkraftwerkes wurde ein Stromkabel beschädigt, die Versorgung dadurch in großen Teilen der Gemeinde unterbrochen. Vielerorts dauerte es bis zur Wiederherstellung nicht lange, in den Gebieten Kohlstatt, Trauneck und auch im Ortskern müssen die Ebenseer aber voraussichtlich bis Dienstag mit einer unterbrochenen Stromversorgung rechnen.

Um 13.30 Uhr ist eine Sitzung anberaumt, an der sich Energie AG, Gemeinde und auch die Feuerwehr beteiligen, um die weitere Vorgehensweise zu diskutieren. Gröbere Probleme dürften durch die Unterbrechung aber nicht entstehen. "Das Altersheim hat glücklicherweise ein Notstromaggregat und ist versorgt. Wir werden uns dennoch zusammensetzen und schauen, was wir tun müssen und können", sagt Ebensees Bürgermeisterin Sabine Promberger (SP).

Mehr zum Thema Salzkammergut Polizei ließ Tuningtreffen auf der Postalm platzen STROBL. Mehr als 30 Fahrzeuge waren Freitagabend auf dem Weg zu einem Tuningtreffen auf der Passhöhe der Postalmstraße – ein ... Polizei ließ Tuningtreffen auf der Postalm platzen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger