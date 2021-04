Jungfußballer können die Luft der höchsten Spielklasse schnuppern

Der frühere Bundesliga-Coach Miron Muslic wird in den nächsten Wochen bei der ASKÖ Ebensee dem Fußball-Nachwuchs mit Rat und Tat zur Seite stehen, wie die Vereinsleitung des aktuell in der 1. Klasse Süd befindlichen Klubs bekannt gab. Das Training der "Bambini" unter Leitung von Markus Hörmandinger findet jeden Freitag von 17 bis 18.30 Uhr auf der ASKÖ-Sportanlage in Ebensee-Langwies statt. Ab 23. April ist auch der prominente Ex-Bundesliga-Trainer mit dabei.

"Miron Muslic wird den Kicker-Nachwuchs motivieren, unsere Trainer schulen und unterstützen und das eine oder andere Training leiten", heißt es vonseiten der ASKÖ Ebensee. "Seine Erfahrungen als Trainer in der Nachwuchsakademie des SV Ried, in der Bundesliga beim FAC und zuletzt bei der SV Ried können für unseren Verein nur Früchte tragen." Als Spieler war Muslic beim SK Wörgl und bei der SV Ried im Einsatz, im Salzkammergut kickte er für den SV Gmunden.

Die ASKÖ Ebensee lädt alle interessierten Kinder ein, ab 23. April Bundesligaluft zu schnuppern und mit einem erfahrenen Betreuer zu trainieren. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.