Junges Talent sammelte Punkte

Der Ebenseer Tischtennis-Bundesliga-Jungspund Benjamin Girlinger wurde beim WTT-Youth-Contender-Turnier in Metz (Frankreich) im U13-Bewerb sensationell Dritter. Im Halbfinale musste er sich dem Rumänen Istrate im fünften Satz mit 9:11 geschlagen geben. Im U15-Bewerb in Tunesien scheiterte Girlinger erst im Achtelfinale, sammelte damit aber gehörig Weltranglistenpunkte.

Am kommenden Wochenende stehen für die SPG muki Ebensee in der 2. Bundesliga die letzten beiden Spiele des Grunddurchganges auf dem Programm. Am Samstag muss das Trio nach Pottenbrunn (Niederösterreich), und am Sonntag geht es gegen den Meisterschaftsfavoriten nach Wels. Danach wird abgerechnet. Die Chancen für Ebensee, ins obere Playoff zu gelangen, sind nach wie vor intakt.