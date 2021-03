Junger Motorradsportler schaffte ersten WM-Punkt

Aus der sechsten Reihe – von Startplatz 16 aus – ging der Attnang-Puchheimer Maximilian Kofler (20) auf seiner KTM des französischen Teams CIP Greenpower gestern am späten Nachmittag Mitteleuropäischer Sommerzeit in das erste Rennen der diesjährigen Moto3-Weltmeisterschaft am Losail International Circuit in Qatar. Der 20-Jährige erzielte im ersten Qualifying seiner zweiten vollen WM-Saison das bisher beste Quali-Ergebnis seiner noch jungen Karriere.

Und dann schaffte Max in seinem 20. Karriere-Grand-Prix auch seinen ersten Punkt in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Mit Rang 15 in der Klasse Moto3 beim gestrigen Rennen auf der arabischen Halbinsel Qatar über 18 Runden beendete Max auch eine lange Durststrecke für den heimischen Motorradsport: Denn seit 2010 war es keinem Österreicher mehr in einer der drei WM-Klassen gelungen, punktemäßig anzuschreiben.

"Das große Ziel in meiner zweiten Saison ist es, mich weiter zu steigern", sagte Kofler noch vor dem Rennen. Dieses Vorhaben scheint ihm gelungen zu sein. (gs)