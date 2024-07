18-Jähriger nach Fest abgängig: Nächtliche Suchaktion am Attersee

Die Einsatzkräfte wurden gegen 03:30 Uhr zum Hafenbereich des Attersees in Kammer alarmiert. Ein 18-Jähriger aus Seewalchen war nach einem Fest verschwunden, und seine Freunde befürchteten, dass er in den See gefallen sein könnte. Zuvor soll der Jugendliche noch darüber gescherzt haben, in den See zu springen.

Feuerwehr und Wasserrettung starteten umgehend eine Suchaktion mit mehreren Booten. "Nach etwas 45 Minuten konnten wir den Vermissten im Bereich des Schloss Kammer finden", sagt der Kommandant der FF Schörfling, Daniel Ennser, im Gespräch mit den OÖNachrichten. Der Jugendliche war zuvor im Wasser und kämpfte sich danach selbstständig ans Ufer zurück. Als er gefunden wurde, war der junge Mann stark betrunken. Laut Polizei wollte er schwimmen gehen und habe nicht geglaubt, dass jemand nach ihm suchen würde.

Die Feuerwehr Schörfling war mit 15 Mann im Einsatz. Bei der Suche halfen außerdem die Wasserrettung, das Rote Kreuz und die Polizei.

