Jung-Judoka in Topform

Das mit sechs Nationen stark besetzte 25. internationale Pfingstturnier in Strasswalchen fand unter Beteiligung von sieben Ischler Judoka statt. Dabei gab es drei Medaillen zu bejubeln: In der Altersklasse Mixed U10 erkämpfte sich Michaela Ellmauer Bronze. In der U17 holte sich Sarah Lippert in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm souverän den Poolsieg, musste sich nach einem siebenminütigen Kampf im Finale nur haarscharf geschlagen geben und holte somit Silber. Alexander Kaserer (bis 60 kg) unterlag ebenfalls erst im Finale dem amtierenden Staatsmeister durch Golden Score.

