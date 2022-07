Juli im Salzkammergut war zu warm und zu trocken

"Geprägt war er von zahlreichen sonnigen Tagen", schildert der Seewalchener Meteorologe Christian Brandstätter. Bezüglich Unwettern kam das Salzkammergut relativ glimpflich davon, aber auch der lang ersehnte Landregen blieb aus. Laut METEO-data gab es im Juli in den meisten Regionen sechs Tropentage mit Temperaturen über 30 Grad, dazu weitere 13 Tage über 25 Grad. Der heißeste Tag war der 25. Juli, wo verbreitet Höchstwerte um 35 Grad gemessen wurden. Dennoch gab es nur wenige Tage mit kräftigen Gewittern: Hervorzuheben sind der 21. und der 26. Juli, wo teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel auftraten. Dazu wurden am 1. Juli auch Sturmböen bis 80 km/h registriert.

Auf die Fläche gesehen fielen lediglich 50 bis 60 Prozent des Niederschlages, der im Juli normalerweise üblich wäre. In Seewalchen betrug die Monatsmenge 81,5 mm (die mittlere Monatsmenge beträgt hier im Normalfall 139 mm). Am 21. Juli wurden in Seewalchen 17 mm registriert, in St. Wolfgang am 8. Juli 15 mm. In Bad Goisern wurden am 8. Juli 28 mm, in Altmünster am 7. Juli 22 mm gemessen.

Mit durchschnittlich 280 Sonnenstunden gab es auch um 20 Prozent mehr Sonne als üblich. Wie geht es nun im August weiter? Kurze Hitzephasen wechseln sich mit wechselhaften Nordwestlagen ab, flächendeckender Landregen ist weiterhin nicht in Sicht.