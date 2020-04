Jugendrotkreuz bietet "Erste Hilfe für die Seele"

Jugendrotkreuzgruppen im Bezirk Gmunden nehmen dies nun zum Anlass, Seniorenheimbewohnern, die ja seit Wochen ein teils einsames Leben führen, eine Freude zu bereiten. Die Wohneinrichtungen bemühen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten zwar, die Isolation so gut wie möglich durch verschiedene Aktivitäten zu kompensieren. Dennoch ist es für einige Bewohner schwer zu verstehen, warum sich der Tagesablauf für sie in manchen Bereichen verändert hat.

Daher startete das Jugendrotkreuz eine Aktion, um älteren Mitbürgern die Zeit abwechslungsreicher zu gestalten. So werden Briefe geschrieben, Bilder gemalt, und es wird gebastelt. All die kleinen Geschenke werden im Eingangsbereich der Altenheime an dafür eigens bereitgestellten Tischen abgelegt, wo sich die Bewohner diese abholen können.

Diese Aktion zaubert so manches Lächeln auf das Gesicht der Senioren und versteht sich als "Erste Hilfe für die Seele".