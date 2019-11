Jugendliche setzen sich für die Menschenrechte ein

Seit April gibt es in Vöcklabruck wieder eine Amnesty-Youth-Gruppe. Unter dem Namen "the little heroes" setzen sich zehn Jugendliche zwischen zehn und 13 Jahren aktiv gegen Menschenrechtsverletzungen ein.

Die Gruppe trifft sich einmal im Monat und bespricht dabei neue Fälle und Aktionen. Im Sommer haben die Jugendlichen bei diversen Veranstaltungen mitgemacht und Unterschriften für AI-Aktionen gesammelt.

Die nächste Initiative steht am Samstag auf dem Programm: "Auf dem Stadtplatz in Vöcklabruck werden wir während des Frischemarktes zwischen 10 und 12 Uhr einen Stand haben", kündigt die Gruppe an. "Wir werden die Menschen bitten, an die zukünftigen Regierungsverantwortlichen eine Karte zu schreiben, um diese aufzufordern, bei der nächsten Regierung besonders auf die Einhaltung der Menschenrechte, insbesondere der Meinungs- und Informationsfreiheit, zu achten", heißt es. Außerdem wollen die Schüler ein 16-jähriges Mädchen aus den Philippinen unterstützen, die sich für den Klimaschutz in ihrer Heimat einsetzt.

