Jugendliche sammeln Abfall im Salzkammergut

Gemeinsam mit zehn jugendlichen Helfern sammeln Mitglieder des Österreichischen Alpenschutzverbandes diese und nächste Woche Müll im Salzkammergut. Die Aktion "Saubere Alpen" begann am Montag in Gosau und Bad Goisern. Der Aktionsradius reicht aber von den Seen im äußeren Salzkammergut bis zum Dachsteinmassiv. Einsatzziele sind Wander- und Höhenwege, Ausflugsziele, Badegewässer sowie Abschnitte stark befahrener Straßen.

Seit den 70er Jahren setzt die Aktion "Saubere Alpen" in den Bergregionen Österreichs ein Zeichen für die Umwelt. Dabei konnten bereits hunderte Lkw-Ladungen an Müll, darunter große Mengen an Hüttenablagerungen, eingesammelt und geregelt entsorgt werden. Während in den ersten Jahrzehnten der Schwerpunkt vor allem auf der Beseitigung von Müllkippen und Kleindeponien bei Berghütten lag, werden aufgrund veränderter Wegwerfgewohnheiten (sensiblerer Hüttenbetreiber) jetzt auch verstärkt Erholungsgewässer und Straßenabschnitte miteinbezogen.