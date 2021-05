Jugendliche erpressten Schutzgeld

Die zwei Jugendlichen, ein Österreicher und ein Nordmazedonier trafen am Donnerstag beim Bahnhof Attnang-Puchheim auf den 15-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden. Diesen sollen sie eingeschüchtert haben; laut Polizei soll der Jugendliche zuerst geschubst, dann an den Beinen festgehalten und hochgehoben worden sein. Der Österreicher soll daraufhin Geld gefordert haben, damit sie ihn Freund in Ruhe lassen würden. Daraufhin soll er mit dem 15-Jährigen zu einem Bankomaten gegangen sein, der 10 Euro abgehoben habe. Nachdem die beiden 16-Jährigen das Geld genommen hatten, ließen sie den Schüler in Ruhe.

Die Polizei forschte die Jugendlichen rasch aus. Diese zeigten sich bei einer ersten Befragung nicht geständig. "Der Österreicher gab jedoch zu, sich das Geld geborgt zu haben", berichtete die Polizei am Freitag. Die Jugendlichen sind vorbestraft. Nach Abschluss der Ermittlungen werden die beiden bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.