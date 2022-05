Jugendbande schlug auf 15-Jährigen ein - mehrere Anzeigen

Am 4. Dezember des vergangenen Jahres wurde der 15-Jährige von einer Jugendbande, bestehend aus zwei Mühlviertlern (17 und 18), zwei Linzern (15 und 17) sowie einem Wiener (16), attackiert.

Unter anderem trat der 15-jährige Linzer mit dem Fuß auf den Kopf des Jugendlichen ein, als dieser schon am Boden lag. Der 15-Jährige aus dem Bezirk Gmunden erlitt dabei eine aufgeplatzte Lippe, war aber nicht in ärztlicher Behandlung. Anschließend raubte die fünfköpfige Bande einem ebenfalls am Tatort anwesenden 14-Jährigen seine Airpods und eine Handyhülle.

Die fünf Beschuldigten wurden bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt. Eine Anzeige wegen Unterlassung gab es außerdem für eine Gruppe von drei Personen, die die Tathandlungen gefilmt haben soll.