Im Vergleich zur Bezirkshauptstadt Gmunden ist die Parkplatzsituation in Bad Ischl entspannt. Das hindert die Bürgermeisterkandidaten aber nicht daran, die künftige Parkplatzpolitik zum Thema der Wahlkampfauseinandersetzung zu machen. Bürgermeisterin Ines Schiller (SPÖ) präsentierte am Wochenende gemeinsam mit Verkehrsstadtrat Josef Loidl (FPÖ) das Projekt "Grünflächenparken": Ab September werden 80 Parkplätze im Stadtzentrum für Menschen reserviert sein, die in der Innenstadt beschäftigt sind.