Judo: Medaillen für Kirchham und Bad Ischl

Klaus Wörmanseder holte in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm den Meistertitel. Erstmalig nach ihrer viermonatigen Verletzungspause stand Emma Coric auf der Matte und eroberte Bronze.

In der Altersklasse U21 gingen 138 Aktive an den Start, darunter auch Sarah Lippert von der ASKÖ Bad Ischl, die in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm zwar zum Auftakt gegen die spätere Meisterin verlor, sich aber in der Trostrunde durchsetzte und den Kampf um Platz drei dank einer Ippon-Wertung für sich entschied. (gs)