Jubiläumstour endet in Bad Ischl

So könnte man die Wildstyle & TattooMesse übertiteln, die am 30. und 31. Oktober in Bad Ischl ihr 25-Jahr-Jubiläum feiert. Mit einem Jahr Verspätung. Denn der Ischler Jochen Auer hatte 1995 eine bahnbrechende Idee, die seither buchstäblich durch die Welt gezogen ist. Zum Abschluss der Jubiläums-Tour hat Auer mit seinem Team das eigene Firmengebäude für die Messe umgebaut. Bei freiem Eintritt und mit zwei Livebands (Heaven2Hell am Samstag, V8 Wankers am Sonntag) gibt man sich bei freiem Eintritt noch einmal die Ehre.