John Travolta kommt an den Wolfgangsee

Unter dem Prämierten sind Bertrand Piccard, der 2016 die Erde mit einem Solarflugzeug umkreist hat, und Sir Charles Gordon Lennox, Gründer der britischen Motorsport-Veranstaltung "Goodwood Festival of Speed".

Die "Living Legends of Aviation" wurden vor 15 Jahren in Beverly Hills von Jerry Lips ins Leben gerufen. Unter den in den Staaten bisher Ausgezeichneten sind bekannte Namen wie Tom Cruise, Harrison Ford oder Morgan Freeman. Nun wurde auch ein europäischer Ableger gegründet. Am 20. Juli werden im Ressort Scalaria in St. Wolfgang (Bezirk Gmunden) Flieger in die "Hall of Fame" aufgenommen bzw. mit Preisen geehrt.

Ausgezeichnet werden laut Veranstalter fünf bis acht Personen, fix sind bisher Piccard und Lennox sowie die Hamburger Duty-Free-Händler Claus und Gunnar Heinemann, die den "Wings of help"-Charity-Award bekommen. Zu erwarten ist bei der Veranstaltung auch viel Prominenz aus der Branche - von Airbus-CEO Guillaume Faury bis Kosmonaut Ulf Merbold.