Job Rallye Salzkammergut bot Jugendlichen Einblicke in die Arbeitswelt

220 Schülerinnen und Schüler diverser Ausbildungsstätten machten sich auf, um Lehrberufe kennenzulernen. Aus zehn verschiedenen Touren konnte dabei gewählt werden. Jede bestand aus drei Betrieben und hatte einen eigenen Schwerpunkt. Insgesamt wurden 40 Lehrberufe in 26 Unternehmen vorgestellt. Andreas Hemetsberger, Obmann der WKO Bad Ischl: "In Zeiten des Arbeitskräftemangels ist es besonders wichtig, den Jugendlichen schon früh einen Einblick in verschiedene Berufsfelder zu ermöglichen."