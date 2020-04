Jetzt gibt es auch regionale Gutscheine zu kaufen

GMUNDEN. Ostern steht vor der Tür, doch viele Unternehmen sind noch geschlossen. Deshalb erweitern die WKO Gmunden und Vöcklabruck ihre Plattformen lieferserviceregional.at/gmunden bzw. lieferserviceregional.at/vöcklabruck mit Gutscheinen. Zusätzlich zu den mehr als 300 Lieferserviceangeboten kann man damit auch regionale Unternehmen abfragen, die Gutscheine verkaufen. Mit den Einkünften daraus können die Betriebe die Krise leichter überstehen.

"Mit den Gutscheinen hat die Bevölkerung die Gelegenheit, ins Osternest Geschenke zu legen, die man gleich nach Ende der Geschäftsschließungen beim regionalen Unternehmen aussuchen und abholen kann," sagt Martin Ettinger, Obmann der WKO Gmunden. "Die Gutscheine bringen die jetzt so wichtige Liquidität in die Kassen. Die heimischen Unternehmer werden in der Krise kreativ und lassen sich viel für den Lieferservice einfallen."

"Seit dem Beginn der Coronakrise hat ein allgemeines Umdenken eingesetzt", sagt Robert Oberfrank, Bezirksstellenleiter WKO Gmunden. "Einkauf mit Lieferwegen von tausenden Kilometern kann nicht mehr die Lösung sein. Immer mehr Menschen werden sich bewusst: Regionale Produktion und regionaler Handel sichern regionale Arbeitsplätze und unsere Nahversorgung, in Krisenzeiten und auch auf Dauer", so Robert Oberfrank.