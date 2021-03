Jetzt anmelden für Testtouren mit E-Mountainbikes

In Kleinstgruppen kann man dabei die Vorteile eines E-Mountainbikes und den damit verbundenen Fahrspaß kennenlernen. Gestartet werden die Touren am Vormittag bzw. am frühen Nachmittag bei der neuen Hervis-Filiale in Bad Ischl. Dabei stehen zwölf Testbikes der Marken Benger, Kilimanjaro und KTM bereit. Eine genaue Übersicht mit den verfügbaren Bike-Modellen, Tourenzielen und Startzeiten ist unter www.trophy.at zu finden.

Damit das gewünschte Bike in der richtigen Rahmenhöhe reserviert werden kann, ist eine Anmeldung per E-Mail an touren@trophy.at erforderlich. Anmeldungen sind ab sofort möglich.