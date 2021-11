"Jeder Eingriff, der nicht lebenswichtig ist, wird inzwischen verschoben"

LINZ. Es bedarf guter Nerven, um die Schilderungen oberösterreichischer Spitalsärzte, die sich anonym an die OÖN wenden, zu ertragen. Anerkannte Mediziner, die über die dramatische Lage in ihren Spitälern Tacheles reden. "Jeder Eingriff, der nicht unbedingt lebenswichtig ist, wird nun verschoben", sagt ein Arzt. Betroffen seien davon inzwischen nahezu alle Bereichen. Sogar Krebs-Operationen würden dem Vernehmen nach inzwischen verlegt, um die Versorgung der Akutpatienten sicherstellen zu können.

Ebenso rasant, wie die Zahl der Corona-Infektionen und damit auch jene der Patienten in den Krankenhäusern in den vergangenen Tagen und Wochen nach oben schnellte, haben die Krankenhäuser die Zahl der Operationen nach unten geschraubt.

In den Kliniken der Gesundheitsholding waren zwischen 1. und 9. November 1165 Operationen geplant. 352 – also rund 30 Prozent – wurden verschoben. Aktuellere Zahlen der vergangenen Tage gibt es noch nicht: "Aber die Situation hat sich definitiv nochmals deutlich zugespitzt", sagt Jutta Oberweger, Sprecherin der Gesundheitsholding.

Nicht enthalten in dieser Aufstellung der Holding sind die Zahlen des größten Krankenhauses in Oberösterreich, dem Kepler Uniklinikum (KUK) in Linz. "Wir können das leider derzeit nicht erheben", teilt eine Sprecherin des KUK auf Nachfrage mit. Auch in den oberösterreichischen Ordenskliniken wird immer weniger operiert. Im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Linz mussten in dieser Woche 19,5 Prozent aller Eingriffe verschoben werden. Aus dem Operationsplan für die kommende Woche wurden in der Klinik bereits rund 30 Prozent der Operationstermine gestrichen.

Im Krankenhaus der Elisabethinen wurden in dieser Woche sogar bereits 50 Prozent aller geplanten Eingriffe verschoben.