Jazz-Gitarrist hat CD im Heimstudio aufgenommen

Der Gitarrist Bernd Greifeneder hat den ersten Lockdown genützt, um seine erste CD aufzunehmen. Im Heimstudio ist "All Over The Year" entstanden. Sein Erstlingswerk ist über Amazon und bei ihm sowie über digitale Downloads erhältlich.

"Das faszinierend schöne an diesen Aufnahmen ist die schlichte Klarheit, die keinen überflüssigen Ton kennt", beschreibt Gerhard Klingovsky von der Musikwerkstatt Wels. "Man hat tatsächlich immer das Gefühl, einem gut eingespielten Duo zuzuhören, mit all den kleinen Nuancen, die ein virtuoses Zusammenspiel ausmacht." Obwohl man nur zwei Gitarren hört, entsteht kein spartanisches Klangbild. "Man muss den Klang und die Phrasierungen des Jazz lieben, um voll in den Genuss des Hörens eintauchen zu können", betont Klingovsky, der das "seltene Kleinod" lobt: stilistisch treffsicher, hervorragende musikalische Subtilität, handwerkliche Präzision und geschmackvolle 47 Minuten Musik.

Greifeneder hat Jazz- und klassische Gitarre in Graz studiert, er unterrichtet an den Landesmusikschulen Schwanenstadt und Altmünster. Während und nach dem Studium hat er in diversen Formationen mitgewirkt, so mit Bill Ramsey, Marianne Mendt, Oskar Klein und Mainstreet. Wenn die Corona-Pandemie vorüber ist, will der Schwanenstädter Musiker die CD auch öffentlich präsentieren. (gh)