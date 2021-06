Jahrhundertealte Kapelle in Ebensee auf bemerkenswerte Weise saniert

Bei einer Maiandacht wurde dieser Tage die Glöcklerkapelle in Ebensee nach ihrer auf bemerkenswerte Art zustande gekommenen Sanierung wieder eingeweiht. Bereits 1750 errichtet, stellt das kleine Kirchlein eines der ältesten Gebäude in der Ortschaft Kohlstatt dar. In früheren Zeiten war die Kapelle sogar ein weitum bekannter Wallfahrtsort.

Der Bundesforste-Pensionist Rudolf Schiffbenker rettete die Glöcklerkapelle 2008 vor dem Verfall. Jahrelange Arbeit und intensives Engagement des Initiators, unterstützt von August Spiesberger, Karl Stadlmann, Erika Fellner und Monika Spiesberger, ließen die Kapelle in neuem Glanz erstrahlen. Doch schon gut zehn Jahre später zeigten sich abermals gravierende Schäden im Außenbereich. Die Böschung bröckelte ab, zuletzt brach sogar das Geländer. Die Kapelle war gefahrlos nicht zu betreten – eine schwierige Situation, nicht zuletzt ob der finanziellen Herausforderung.

Obmann Erwin Zeppetzauer vom Wege- und Verschönerungsverein erkannte die prekäre Lage und sagte im Vorjahr spontan seine Hilfe zu. Damit begann eine einmalige, ehrenamtliche Rettungskette für die Glöcklerkapelle: So wurden Stützmauer, Außenbereich, Geländer und Bänke zur Gänze neu hergestellt. Wolfram Scheichl und Michael Huber vom Wege- und Verschönerungsverein waren insgesamt 300 Stunden im Einsatz. Schiffbenkers Schwiegersohn Manfred Reininger leistete ebenfalls 300 Arbeitsstunden, organisierte dazu eine Bauholzspende der ÖBf und verhandelte unbürokratisch die notwendige Naturschutzbewilligung. Damit nicht genug: Die Firma Reininger führte die Baggerarbeiten durch und stellte sämtliche Baumaterialien zur Verfügung – zum Nulltarif.

Auf die großzügige Unterstützung, ohne die eine Sanierung nicht machbar und finanzierbar gewesen wäre, angesprochen, erklärt Manfred Reininger bescheiden: "Das habe ich meinem Schwiegervater versprochen. Ich habe das Vermächtnis von Rudolf Schiffbenker, die Glöcklerkapelle vor dem Verfall zu retten, fortgeführt und auf den Außenbereich übertragen." Max Höllmoser erledigte die Tischlerarbeiten und fertigte, ebenfalls ehrenamtlich, Geländer und Blumentröge. Felix Spitzer stellte zwei handgemachte, hölzerne Ruhebänke zur Verfügung. Erika Fellner und Monika Spiesberger, bereits "Ersthelferinnen" im Jahr 2008, kümmern sich seither umsichtig um die Glöcklerkapelle mit Blumen, Reinigung, Beleuchtung und vielem mehr. Auch sie verlangen keinen Cent für ihre Arbeit.

Die Sanierung geht als vorbildlicher Einsatz in die Historie Ebensees ein, der dazu beitrug, dass dieses besondere Plätzchen in der Kohlstatt erhalten bleibt und die Glöcklerkapelle noch ein wenig schöner wurde. (hörm./gs)