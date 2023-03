Vöcklabruck. Elf Schüler der Abschlussklasse der LWS Vöcklabruck traten vor wenigen Tagen zur Jagdprüfung an, alle elf meisterten die „grüne Matura“ mit Bravour. Die Prüflinge waren von ihren Lehrern Daniela und Johann Fellinger in drei Modulen von der ersten bis zur dritten Klasse vorbereitet worden. Die Prüfungskommission unter der Leitung von Bezirksjägermeister Anton Helmberger, Regina Gabriel (Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck) und Franz Kirchberger (Landesjagdverband) war von den gezeigten Leistungen beeindruckt, besonders was den praktischen Teil der Prüfung am Schießstand in Viecht betraf.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper