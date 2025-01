Jäger in Italien erlegen Waldrappe aus dem Almtal

Der Mensch hat den Waldrapp in Europa im 17. Jahrhundert ausgerottet. Mitte der Neunzigerjahre gab es nur noch rund 900 Exemplare des Ibisvogels in Marokko und in der Türkei. Ausgehend von diesen Beständen begann damals ein Wiederansiedelungsprogramm in Österreich und Bayern. Die besondere Herausforderung dabei: Waldrappe sind Zugvögel und lernen den Flug über die Alpen von älteren Vögeln. Den ersten wiederangesiedelten Generationen mussten Biologen den Flug (mit Hilfe von Motordrachen) zeigen.