Ischlerin rettete Pensionisten per Anruf das Leben

Magdalena Moser wusste, dass ihr nicht viel Zeit bleibt. „Ich kenne den Fahrplan und mir war sofort klar, dass der Zug bald abfährt und ich reagieren muss“, sagt die 30-Jährige. Als Moser Donnerstagnachmittag im Bad Ischler Ortsteil Steinfeld mit ihrem Hund spazieren gehen wollte, kam sie nur 30 Meter weit: Auf den Bahngleisen, in der Nähe ihres Wohnhauses, war ein Mann unterwegs.

„Er war sehr wackelig auf den Beinen. Ich hab’ geschrien und gepfiffen, aber er hat nicht reagiert“, sagt sie. Weil die Bahngleise vom Gehweg nur über eine steile, dicht bewachsene Böschung erreichbar sind, konnte Moser auch nicht zu ihm gelangen. „Ich habe dann sofort bei der Polizeiinspektion in Bad Ischl angerufen und gesagt, dass schnell jemand kommen muss“, sagt sie. Die Ischler Polizisten nahmen umgehend Kontakt zu den ÖBB auf, denn der 88-jährige Pensionist, der in einem Seniorenheim in Bad Ischl wohnt, war weniger als einen Kilometer vom Bahnhof entfernt unterwegs.

Zug vier Minuten vor Ausfahrt

Die ÖBB stellten den Zugverkehr zwischen Ebensee und Bad Ischl daraufhin umgehend ein. Der Pensionist hatte seinen Irrweg auf den Gleisen in der Zwischenzeit 300 Meter weit fortgesetzt. Die alarmierten Polizeibeamten konnten ihn im Bereich einer Kurve finden und in Sicherheit bringen.

Zwischen Magdalena Mosers Anruf bei der Polizei und dem planmäßigen Ausfahren des Zuges aus dem Bahnhof lagen lediglich vier Minuten. „Dass es wirklich so knapp war, habe ich nicht gedacht“, sagt Moser. Das Lob der Polizei für ihren Einsatz gab die 30-Jährige umgehend zurück: „Die Polizisten waren sofort an Ort und Stelle , das waren richtig flotte Burschen“.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at