Ischler Lehárfestival 2019 steht in den Startlöchern

Die Vorbereitungsarbeiten für das Lehárfestival 2019 gehen in die Endphase. Seit Mittwoch finden die Probenarbeiten in Bad Ischl statt.

"Die bisherigen Erfolge sind uns Ansporn", erklärt Intendant Thomas Enzinger, der "Im Weißen Rössl" Regie führt. Ramesh Nair ist für die Choreographie verantwortlich und spielt den Sigismund. Die berühmte Operette von Ralph Benatzky passt in die Region wie kein anderes Stück. Premiere ist am 13. Juli um 20 Uhr im Kongress & Theaterhaus Bad Ischl. Zum 200. Geburtstag von Jacques Offenbach wird die Operette "Pariser Leben" gezeigt. Die Bad Ischler Erstaufführung feiert am 20. Juli um 20 Uhr Premiere. "Clo-Clo" ist eine relativ unbekannte, aber grandiose Operette von Franz Lehár. Premiere der halbszenischen Version ist am 10. August um 20 Uhr. "Oniweig – Die Arme Seele vom See" wiederum ist eine symphonische Dichtung von Christian Brandauer, dem Sohn von Klaus-Maria Brandauer. Die Uraufführung dieser Geistergeschichte, die in Altaussee spielt, feiert am 29. August um 20 Uhr Premiere.

Das diesjährige Lehárfestival in Bad Ischl steht unter dem Motto "Sehnsuchtsorte" und rückt neben Paris auch die Region mit Bad Ischl, St. Wolfgang, dem Salzkammergut und dem Ausseerland in den Mittelpunkt. Rund 120 Mitarbeiter aus 15 Nationen stehen ab 13. Juli in Bad Ischl auf der Bühne und werden dem Publikum ein einzigartiges und vielfältiges Programm servieren.

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at