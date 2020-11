Vor zehn Jahren war Josef Feuerer ganz unten. Seine Frau hatte ihn verlassen, er hatte einen Tinnitus, kein Einkommen, stand ohne Wohnung da, und dazu kam auch noch der Alkohol. Am Ende scheiterte er sogar beim Versuch, sich das Leben zu nehmen. Am 26. Oktober 2010 war das. Das Datum hat er sich später in den Arm tätowiert. "Weil es nicht nur mein Nullpunkt war, sondern weil mein Leben an diesem Tag neu begann", sagt er.