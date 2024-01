Ischler Jungfeuerwehrmann Elias (14) verhinderte Ausbreitung eines Brandes

Warum der Container am Sonntag kurz nach 15 Uhr zu brennen begonnen hatte, ist noch unklar. Jungfeuerwehrmann Elias (14) jedenfalls bemerkte das Feuer auf dem Parkplatz neben einem Mehrparteienhaus und reagierte sofort: "Er hat sich einen 10-Kilo-Hausfeuerlöscher geholt und uns alarmiert", sagt Christian Wacek. "Als wir angekommen sind, hatte er den Brand schon weitgehend abgelöscht. Wir haben dann den Container noch geflutet", so der Zuständige für die Öffentlichkeitsarbeit der Florianijünger.

Schnell und richtig reagiert

"Er hat gut reagiert, er hat schnell reagiert. Und das war wirklich wichtig, weil auf dem Parkplatz auch Autos stehen und der Container an der Fassade gestanden ist. Da hätte das Feuer rasch übergreifen können. Das hatten wir schon einmal", sagt Christian Wacek.

Dass Elias schnell gehandelt habe, sei auch ein gutes Zeichen für die Ausbildung in der Feuerwehrjugend, sagt Wacek: "Da sieht man, dass das Sinn macht, was hier getan wird." Die Kinder würden entsprechend geschult und seien so in der Lage, im Ernstfall richtig zu reagieren.

