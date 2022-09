Ischler Hubertushof-Jungkoch wechselt im Oktober zu Wiener Top-Restaurant

BAD ISCHL. Mit Bravour absolvierte Julian Derfler seine Kochlehre unter dem Küchenchef des Ischler Hubertushofes, Franz Hödlmoser. Ab Anfang Oktober wird der in Bad Ischl geborene Jungkoch nach Wien wechseln, um dort im mit vier Hauben dekorierten "Steirereck" seine Karriere fortzusetzen.

"Seit meiner Volksschulzeit wollte ich Koch werden, das war und ist mein großer Traum", sagt der 21-Jährige. "Hier im Hubertushof habe ich dazu die Chance und eine fundierte Ausbildung bekommen, danke dafür. Dieses Wissen will ich jetzt in einer der besten Küchen Europas weiterentwickeln und verfeinern." Vielleicht gehe es danach hinaus in die weite Welt, so Derfler, "aber irgendwann möchte ich wieder zurück in meine Geburts- und Heimatstadt Bad Ischl. Vielleicht mache ich dann etwas Eigenes, wer weiß?"

Hubertushof-Chefin Elisabeth Strasser lobt den scheidenden Mitarbeiter: "Julian ist ein begnadeter Koch mit Talent, Herz und vollem Einsatz, das hat er schon in seinen Lehrjahren bei uns im Hubertushof gezeigt." Unter der umsichtigen Führung von Franz Hödlmoser habe Julian seine Fertigkeiten immens erweitert und sich das Zeug zu einem ganz großen Koch erarbeitet. "Deshalb ist es – so leid es uns auch tut – richtig und notwendig, dass er jetzt den Schritt in eine der interessantesten Küchen Österreichs macht und in Zukunft im wohl besten Restaurant Österreichs aufkochen wird", sagt Strasser und ergänzt: "Gleichzeitig bedanken wir uns bei unserem Chefkoch Franz Hödlmoser für die umsichtige Führung der Hubertushof-Küche. In seiner Zeit wurden nicht nur zwei Lehrlinge hervorragend ausgebildet, er hat auch mit seinem kleinen Team bereits zweimal – nämlich 2021 und 2022 – jeweils eine Falstaff-Gabel erkocht." Ab 20. September lädt das renommierte Ischler Haus wieder zum traditionellen Hubertushof-Ganslessen.