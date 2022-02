Ischler Gemeinderat ebnete den Weg für die Sanierung des Lehártheaters

Die Stadt Bad Ischl will für 550.000 Euro das knapp 200 Jahre alte Lehártheater kaufen. Diesen Grundsatzbeschluss traf der Gemeinderat am Dienstagabend in einer Sondersitzung. Bad Ischl macht damit den Weg frei für die Sanierung des klassizistischen Bühnenhauses im Rahmen des Europäischen Kulturhauptstadtjahres 2024.